Любимая украинского мультиартиста Монатика поделилась новым фото их детей. Ирина Демичева вместе с сыновьями Платоном и Даниилом посетили музей миниатюры в Киеве.

Звездный отец Монатик крайне редко появляется перед камерой с сыновьями, а лица мдетей скрывает от публики. Однако жена артиста все чаще публикует фото мальчиков в инстаграме. Ирина Демичева показала, как проводит время с детьми.

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На днях семья посетила парк-музей "Киев в миниатюре", в котором собраны модели самых известных архитектурных объектов столицы. Похоже, прогулка понравилась мальчикам, ведь они увлеченно рассматривали Майдан Независимости. Фото мама сделала со спины, показав стильные образы детей. Старший Даниил был одет в брюки песочного цвета, светлую футболку, кроссовки и панаму, а младший Платон – в джинсовый комбинезон, красную футболку, кеды и кепку.

Птенцы изучают достопримечательности Киева,

– подписала Ирина Демичева.

Этот трогательный кадр не мог обойти вниманием и звездный отец Монатик. В комментарии он оставил смайлики красных сердец, выражая свою безграничную любовь к детям.

Стоит отметить, что совместных семейных фото в сети мало. Супруги не слишком охотно демонстрируют личную жизнь и чувства на камеру, однако каждая новая фотография сыновей пары вызывает шквал обсуждения в сети. Пост с прогулки по музею миниатюры в Киеве набрал более 4 тысяч лайков. Посмотрите на фото детей Монатика, которые покорили сердца поклонников артиста.