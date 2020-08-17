Кохана українського мультиартиста Монатіка поділилась новим фото їхніх дітей. Ірина Демічева разом з синами Платоном і Данилом відвідали музей мініатюри в Києві.

Зірковий батько Монатік вкрай рідко з'являється перед камерою з синами, а обличчя малюків приховує від публіки. Проте дружина артиста все частіше публікує фото хлопчиків в інстаграмі. Ірина Демічева показала, як проводить час з дітьми.

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Днями сім'я відвідала парк-музей "Київ у мініатюрі", у якому зібрані моделі найвідоміших архітектурних об'єктів столиці. Схоже, прогулянка сподобалась хлопчикам, адже вони захоплено розглядали Майдан Незалежності. Фото матуся зробила зі спини, показавши стильні образи малюків. Старший Данило був одягнений у штани пісочного кольору, світлу футболку, кросівки й панаму, а молодший Платон – у джинсовий комбінезон, червону футболку, кеди і кепку.

Пташенята вивчають пам'ятки Києва,

– підписала Ірина Демічева.

Цей зворушливий кадр не міг оминути увагою й зірковий батько Монатік. У коментарі він залишив смайлики червоних сердець, висловлюючи свою безмежну любов до синів.

Варто зазначити, що спільних сімейних фото в мережі обмаль. Подружжя не надто охоче демонструє особисте життя та почуття на камеру, проте кожна нова світлина синів пари викликає шквал обговорення у мережі. Допис з прогулянки музеєм мініатюри в Києві набрав понад 4 тисячі лайків. Пропонуємо переглянути фото дітей Монатіка, які підкорили серця шанувальників артиста.