Популярний український мультиартист Монатік підготував надзвичайно романтичний подарунок з нагоди дня народження коханої. Співак вразив дружину Ірину Демічеву вечерею при свічках та подарував величезний букет квітів.

34-річний український співак та танцюрист Монатік тривалий час приховував свою сім'ю від преси та шанувальників. Проте останні кілька років його дружина та менеджер творчого проєкту Ірина Демічева все частіше з'являється з успішним чоловіком на публіці, а в інстаграмі за нею стежать все більше користувачів.

До теми Монатік підкорив мережу прогулянкою на яхті з дружиною: романтичні фото з Одеси

Сьогодні, 10 серпня, кохана Монатіка відзначає день народження. У мережі вона похизувалась зворушливим подарунком, який для неї підготував чоловік. Артист влаштував романтичну вечерю для двох на альтанці, яку прикрасив ліхтариками, свічками й квітами. Крім того, він вручив дружині величезний букет білих півоній, які, схоже, є улюбленими квітами Ірини. Саме їх співак обрав для привітання з нагоди 5 річниці весілля.

"Від щирого серця бажаю кожному знайти свою людину й прожити життя ваше як неймовірну подорож, наповнену різними подіями і найважливіше – взаємним коханням. Люблю тебе і дякую за кожну прожиту мить". – розчулила Ірина Демічева.

Монатік також не втримався від коментаря під таким милим дописом і зізнався дружині в шаленому коханні: "Більше всесвіту! Важливіше за все".

Попри те, що день народження іменинниця відзначила в Києві, для святкування пара обрала пляжні look. Ірина постала у білих шортах, сорочці оверсайз та кросівках, а Монатік – в образі total black. Аутфіти подружжя об'єднував спільний аксесуар – капелюхи.

Варто наголосити, що фото Монатіка з дружиною – справжня рідкість. На цьому кадрі подружжя не лише позує разом, а й на камеру демонструє свої почуття палким поцілунком.