Один з найпопулярніших українських артистів Монатік рідко ділиться спільними фото з дружиною Іриною, проте кожен новий кадр підкорює мережу. Співак разом з коханою та друзями влаштував морську прогулянку на яхті, а романтичний момент не залишив прихильників байдужими.

Раніше Монатік зізнавався, що карантин дозволив йому проводити більше часу з сім'єю – дружиною та двома синами. Якщо на закордонну поїздку літнього сезону подружжя не наважилось, то для відпочинку обрало Одесу, яка цього року переповнена туристами навіть попри карантинні обмеження. Проте замість людного пляжу музикант разом з коханою Іриною та друзями відправився у море на яхті, що показав в інстаграмі.

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Монатік поширив кілька чорно-білих кадрів, на яких позував поряд з дружиною. Вона для відпочинку одягла лише джинсову сорочку й купальних, а образ доповнила масивними сонцезахисними окулярами, вклавши волосся у легкі локони. Люблячий чоловік не втримався, аби не похизуватись красунею-дружиною перед понад 2-мільйонною публікою, опублікувавши романтичне фото, на якому Ірина позувала сама.

Артист на яхті відпочивав у чорній футболці та шортах з тропічним принтом. Його look завершили круглі окуляри та стильна панама.

Нагадаємо, що пара одружилась після тривалих стосунків 5 років тому. Ірина Демічева працює над проєктом чоловіка "Монатік" та всіляко підтримує його творчість. Разом вони пережили чимало, адже кохана зі співаком переїжджала зі зйомних квартир у Києві та була поряд під час перших кар'єрних злетів.

Вони зареєстрували шлюб лише вдвох без гучного весілля та гостей, а відсвяткували знаковий день в ресторані. Зараз пара виховує двох синів – Данила та Платона, яких батьки тримають подалі від фанів та преси.