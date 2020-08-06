Один из самых популярных украинских артистов Монатик редко делится общими фото с женой Ириной, однако каждый новый кадр покоряет сеть. Певец вместе с любимой и друзьями устроил морскую прогулку на яхте, а романтический момент не оставил сторонников равнодушными.

Ранее Монатик признался, что карантин позволил ему проводить больше времени с семьей – женой и двумя сыновьями. Если на зарубежную поездку в летнем сезоне супруги не осмелились, то для отдыха выбрали Одессу, которая в этом году переполнена туристами даже несмотря на карантин. Однако вместо людного пляжа музыкант вместе с возлюбленной Ириной и друзьями отправился в море на яхте, что показал в инстаграме.

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Монатик выложил несколько черно-белых кадров, на которых позировал рядом с женой. Она для отдыха надела только джинсовую рубашку и купальных, а образ дополнила массивными солнцезащитными очками, уложив волос в легкие локоны. Любящий мужчина не удержался, чтобы не похвастаться красавицей-женой перед более двухмиллионной публикой, опубликовав романтическое фото, на котором Ирина позировала сама.

Артист на яхте отдыхал в черной футболке и шортах с тропическим принтом. Его look завершили круглые очки и стильная панама.

Напомним, что пара поженилась после длительных отношений 5 лет назад. Ирина Демичева работает над проектом мужа "Монатик" и всячески поддерживает его творчество. Вместе они пережили немало, ведь любимая с певцом переезжала со съемных квартир в Киеве и была рядом во время первых карьерных взлетов.

Они зарегистрировали брак только вдвоем без громкой свадьбы и гостей, а отпраздновали знаковый день в ресторане. Сейчас пара воспитывает двух сыновей – Даниила и Платона, которых родители держат подальше от фанатов и прессы.