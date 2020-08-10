Популярный украинский мультиартист Монатик подготовил чрезвычайно романтический подарок по случаю дня рождения любимой. Певец поразил жену Ирину Демичеву ужином при свечах и подарил огромный букет цветов.

34-летний украинский певец и танцор Монатик долгое время скрывал свою семью от прессы и поклонников. Однако последние несколько лет его жена и менеджер творческого проекта Ирина Демичева все чаще появляется с успешным мужем на публике, а в инстаграме за ней следят все больше пользователей.

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Сегодня, 10 августа, любимая Монатика отмечает день рождения. В сети она похвасталась трогательным подарком, который для нее подготовил муж. Артист устроил романтический ужин для двоих в беседке, которую украсил фонариками, свечами и цветами. Кроме того, он вручил жене огромный букет белых пионов, которые, похоже, являются любимыми цветами Ирины. Именно их певец выбрал для поздравления по случаю 5 годовщины свадьбы.

"От всего сердца желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь вашу как невероятное путешествие, наполненное разными событиями и самое главное – взаимной любовью. Люблю тебя и благодарю за каждую прожитую минуту". – тронула Ирина Демичева.

Монатик также не удержался от комментария под таким милым постом и признался жене в сумасшедшей любви: "Больше вселенной! Важнее всего".

Несмотря на то, что день рождения именинница отметила в Киеве, для празднования пара выбрала пляжные look'и. Ирина предстала в белых шортах, рубашке оверсайз и кроссовках, а Монатик – в образе total black. Аутфиты супругов объединял общий аксессуар – шляпы.

Стоит отметить, что фото Монатика с женой – настоящая редкость. На этом кадре супруги не только позируют вместе, но и на камеру демонстрируют свои чувства страстным поцелуем.