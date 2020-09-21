Український співак Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною вирушив на відпочинок в Туреччину. Там він зустрівся зі своїми зірковими друзями Надею Дорофеєвою та Дантесом.

Популярний український співак Монатік опублікував фото на своїй інстаграм-сторінці з відпочинку в Туреччині. Там він відпочиває з сім'єю після насиченої роботи над мюзиклом та іншими піснями.

До слова Тільки кохання: Монатік поділився романтичною світлиною з дружиною

Подружжя на відпочинку також і спілкується зі своїми зірковими друзями. Разом вони зібрались на прогулянку морською яхтою. Так, Монатік на світлині зображений з дружиною та подружжям Наді Дорофеєвої та Дантеса. Всі вони позують в купальниках та мають хороший настрій.

У підписі до фото Монатік був не багатослівний, а лише залишив хештег #Крила відкрили і ГайДа за мріями, а також емоджі у вигляді авокадо.

Шанувальники позитивно оцінили спільну фотографію зіркових пар: "Найкращі", "Які ж ви всі круті", "Омріяна команда". Однак підписники помітили, що Монатік тримає в руці сигарету і зазначили, що артисту не варто курити: "Дмитро курить? Не пасує", "Неприйнятний жест".



Дмитро Монатік з дружиною та друзями / Instagram / @monatik_official