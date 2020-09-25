Супруги Сергей и Снежана Бабкины – едва ли не самая откровенная пара отечественного шоу-биза. Многодетные родители не стесняются раздеваться перед камерами и говорить об интимной жизни. На откровенности актриса решается и без мужа, щеголяя грудью без белья.

Пикантное фото Снежана Бабкина опубликовала в инстаграм. Перед почти 200-тысячной аудиторией поклонников жена певца показала дерзкий повседневный образ, в котором эффектно засветила большую грудь.

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Провокационный образ жены Сергея Бабкина

35-летняя актриса позировала перед камерой в приталенной юбки длины миди цвета хаки с экстремально глубоким разрезом посередине. Смелый низ она соединила с нюдовым боди на тонких бретелях, который выгодно подчеркивал ее талию.

Однако подтянутые ножки и стройная фигура – не единственное, что привлекает внимание мужской аудитории на этом фото. Под боди жена Сергея Бабкина не стала надевать бюстгальтер, поэтому засветила соски без белья. Провокативности образу придало откровенное декольте.

Свой look Снежана Бабкина показала полностью, благодаря ракурсу сверху. Наряд она сочетала с белыми кроссовками, а волосы собрала в хвост, добавив к прическе желтые резинки. Завершили аутфит многочисленные украшения на шее и на руках.



Жена Сергея Бабкина / Фото Instagram / @snezhana_babkina