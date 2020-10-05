Популярна українська співачка Настя Каменських зараз перебуває з Потапом на відпочинку в Туреччині. Зірка не припиняє заводити мережу новими світлинами в купальнику.

Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, на відпочинку в Туреччині не втомлюється робити відверті та еротичні фотосесії. Ймовірно, фотографом стає її чоловік Потап. Популярна співачка опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

Гаряче! Дружина Сергія Бабкіна потрясла сідницями на очах в доньки: пікантний танець

Настя Каменських постала перед об'єктивом на терасі. Співачка позувала у світлому купальнику з тигровим принтом, який вона вдягала і раніше. Зірка похизувалась бездоганною фігурою та вигідно показала засмаглі сідниці та стегна.

Артистка еротично та впевнено дивилась в камеру, так додаючи образу перчинки. Вона постала з мокрим волоссям, яке спадало їй на спину. Також Настя була зовсім без макіяжу, тому показала натуральну вроду, якої ніколи не соромилась.

Кожна жінка – дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна,

– підписала світлину Настя Каменських.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Зазначимо, що кожне відверте фото співачки викликає неабияку увагу мережі. Декотрим підписникам не подобається такі світлини Каменських: "Заміжня жінка, щодня викладає себе напів голою. Немає чим зайнятися?", "Ви мені дуже подобаєтеся, але чому ви гола на фото?", "Фото, скажу чесно, не дуже". Але є й такі, кому подобається така Настя Каменських: "Красуня", "У вас дуже гарна фігура", "Шикарна".