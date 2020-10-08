29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратажковски презентовала новую коллекцию модного бренда Nasty Gal. Звезда позировала в откровенном шелковом мини-платье, которая подчеркнула ее безупречную фигуру.

На личной странице в инстаграме Эмили Ратажковски опубликовала новое пикантное фото. Наряженная в платье из новой коллекции американского бренда Nasty Gal, модель позировала в роскошной ванной комнате со стеклянными стенами.

К теме В шелковом костюме на голое тело: Настя Каменских поразила откровенным образом – пикантные фото

Знаменитость надела шелковое мини-платье небесно-голубого цвета. Манящая одежда держался лишь на одной тонкой бретели, обнажая хрупкие плечи. Сексуальности образу добавило то, что для съемки Эмили Ратажковски не стала надевать бюстгальтер, едва не засветив грудь на камеру.

Нежное платье модель дополнила массивными белыми кроссовками. Благодаря удачной позе она эффектно показала идеальные стройные ножки и похвасталась упругими ягодицами. Look звезда завершила серьгами цвета фуксия и изысканным макияжем. Волосы Эмили Ратажковски оставила распущенными без укладки.



Эмили Ратажковски в шелковом платье / Фото Instagram / @emrata