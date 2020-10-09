Американская модель Белла Хадид празднует день рождения. Сегодня, 9 октября, ей исполняется 24 года. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку самых жарких фотографий, где знаменитость предстает в откровенных образах.

Белла Хадид без сомнений является одной из самых успешных моделей современности. Она не стесняется позировать в откровенных фотосессиях, демонстрировать обнаженные прелести многомиллионной аудитории. На ее личной странице в Инстаграме часто появляются пикантные фотографии, которые будоражат воображение поклонников.

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Всемирно известные бренды мечтают, чтобы именно Белла презентовала их новые коллекции на подиумах. Она не боится разнообразных творческих экспериментов, даже если для их воплощения необходимо полностью обнажиться. Хадид является не только одной из самых успешных, но и самых откровенных девушек в модельном мире.

Звезда точно знает, как поразить публику эффектным появлением и выгодно подчеркнуть аппетитные формы. В свои 24 года она достигла невероятных результатов в карьере и не собирается останавливаться. Какими выходами и экстравагантными фотосессиями модель заводила публику и где показывала свою сексуальность – смотрите в подборке горячих фотографий.