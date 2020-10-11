На днях американская модель Белла Хадид отпраздновала 24-летие. Вместе с друзьями она устроила шумную вечеринку на побережье океана и выбрала для празднования откровенный образ. Звезда похвасталась грудью в пикантном топе.

Частным самолетом Белла Хадид с друзьями отправилась на курорт, чтобы отпраздновать 24-летие. Хоть звезда и не любит шумных вечеринок до дня рождения, но новый год своей жизни отметила с размахом. Для модели близкие подготовили фотозону с шариками, аппетитный торт с фруктами и свечами и роскошный стол. Кадры звезда опубликовала в инстаграм-профиле.

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Для вечеринки Белла Хадид выбрала достаточно откровенный образ. Она позировала в полосатом топе с блестками и экстремально глубоким декольте, который сочетала с черными брюками с эпатажными прозрачными вставками. Под топ модель не стала надевать бюстгальтер, поэтому ее грудь выглядела очень аппетитно, а многочисленные золотые цепочки на шее привлекали внимание к сексуальному декольте.

Белла Хадид сделала волнистую укладку и нанесла едва заметный макияж с серебристыми тенями. Из аксессуаров звезда выбрала и массивные серьги, много браслетов, колец и даже цепочку на талию, который фантастически подчеркивал хрупкость и стройность.



Белла Хадид в откровенном топе / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадид в откровенном топе / Фото Instagram / @bellahadid