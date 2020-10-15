31-летняя южноафриканская модель Кэндис Сванепул уже давно не дефилирует по подиумам Victoria's Secret из-за скандальной политики бренда и карантина. Впрочем, это не мешает красавице-модели щеголять роскошными стройными формами после рождения двух детей.

Звездная мамочка 4-летнего сына Анака и 2-летнего Ариэля знает, как быстро и уверенно вернуться к стройным формам после родов. Каждый раз после рождения ребенка женщина быстро наверстывала упущенное, до сих пор поддерживая тонус мышц. Мотивацией для этого ей служит и собственный бренд купальников Tropic of C, вещи которого она всегда рекламирует на себе.

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Кэндис Сванепул на сайте бренда купальников Tropic of C / Скриншот

На этот раз женщина снялась в эротической домашней фотосессии, надев на себя только свободную оливковую рубашку, которая спадала с ее плеч. Свои груди она нежно прикрывала рукой, а интимные зоны оставляла закрытыми благодаря рубашке или тигровым трусикам. Ее волосы были распущенными, а на лице было минимум макияжа. Съемка состоялась посреди густого зеленого сада. Автором снимков стал фотограф и друг модели Эдуардо Брейвин.

На фотографиях Кэндис продемонстрировала стройные формы тела, которым может позавидовать каждая женщина.

"Соленая", – лаконично подписала фото Сванепул.



Кендис Сванепул в эротической фотосессии / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул в эротической фотосессии / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул в эротической фотосессии / Instagram / @angelcandices