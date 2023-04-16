Макіяж очей – це немов ще один всесвіт у б'юті-індустрії, який непросто підкорити. Візажистка Калондія Кейсі розповіла 3 головні секрети нанесення тіней, які не додадуть віку, а навпаки – додадуть омолоджуючого ефекту.
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Секрети макіяжу очей для жінок за 50
Найперше перед макіяжем на все повіко варто нанести праймер або консилер. Це вирівняє тон та допоможе тіням стати більш стійкими.
- Візажистка радить першим кроком подивитися прямо у дзеркало та намалювати невелику крапку тінями над рухомим повіком. Це трохи вище, аніж складка. Секрет у тому, що таким чином око візуально матиме більший вигляд, особливо це стосується тих дівчат та жінок, що мають нависле повіко. Використовуйте тіні натурального відтінку, що є темнішим за ваш тон обличчя та розтушуйте по лінії.
- Наступний крок – оберіть темно-коричневий колір тіней та нанесіть його в зовнішній кутик, м'яко розтушовуючи з попереднім відтінком.
- Після цього нанесіть трохи спрею-фіксатора на пальці та наберіть ними шимерні чи мерехтливі світлі тіні. Нанесіть на рухому повіку та розтушуйте. Завершіть загальний макіяж і насолоджуйтесь простим і швидким образом.
Як зробити правильний макіяж очей: відео