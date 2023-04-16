Макіяж очей – це немов ще один всесвіт у б'юті-індустрії, який непросто підкорити. Візажистка Калондія Кейсі розповіла 3 головні секрети нанесення тіней, які не додадуть віку, а навпаки – додадуть омолоджуючого ефекту.

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Секрети макіяжу очей для жінок за 50

Найперше перед макіяжем на все повіко варто нанести праймер або консилер. Це вирівняє тон та допоможе тіням стати більш стійкими.

Візажистка радить першим кроком подивитися прямо у дзеркало та намалювати невелику крапку тінями над рухомим повіком. Це трохи вище, аніж складка. Секрет у тому, що таким чином око візуально матиме більший вигляд, особливо це стосується тих дівчат та жінок, що мають нависле повіко. Використовуйте тіні натурального відтінку, що є темнішим за ваш тон обличчя та розтушуйте по лінії. Наступний крок – оберіть темно-коричневий колір тіней та нанесіть його в зовнішній кутик, м'яко розтушовуючи з попереднім відтінком. Після цього нанесіть трохи спрею-фіксатора на пальці та наберіть ними шимерні чи мерехтливі світлі тіні. Нанесіть на рухому повіку та розтушуйте. Завершіть загальний макіяж і насолоджуйтесь простим і швидким образом.

Як зробити правильний макіяж очей: відео