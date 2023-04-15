Останні тренди у соціальних мережах доводять, що волосся, зачіска та укладка інколи вирішальні для створення образу. У цьому році hair-стилісти та експерти виокремили кілька найважливіших напрямів у стилі зачісок.

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Руді відтінки

Цього року трендовими стали руді відтінки волосся. Якщо ви вирішили радикально змінити образ – обирайте фарбу, якщо ж хочете лише спробувати – можна скористатись відтінковими бальзамами, що нестійкі й змиваються після кількох прийомів душу.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle

Ефектні аксесуари

Аксесуари для волосся – чудовий спосіб прикрасити прості зачіски чи доповнити аутфіт оригінальною деталлю. На модних показах фігурують масивні шпильки та великі гумки для волосся. Тут працює правило: чим більше – тим краще.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle

Чубчик

Чубчик це завжди хороша ідея, коли хочеться змінити імідж. Це також чудовий спосіб привернути увагу до обличчя та змістити акценти. З варіантами стилю можна експериментувати.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle

Ефект вологого волосся

Цей тренд у зачісках був модним кілька років тому, але знову у топах ідей від стилістів. Цю зачіску можна зробити вдома: нанесіть багато гелю для волосся та вкладіть його так, як забажаєте – у вишуканому чи більш зухвалому стилі. Закріпіть все спреєм для блиску і лаком для волосся.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle

Сучасний пучок

Це удосконалена версія стандартного пучка. Для того, щоб повторити цю зачіску, потрібно зачесати волосся назад, змастити гелем та зробити пучок. Але не підбирайте кінчики волосся – залишіть їх розпущеними.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle

Бічний проділ

Ще одне важливе правило: чим драматичніше, тим краще. Тож модні стилісти радять робити драматичний бічний проділ, що підкреслює форму обличчя. Можна вкласти його у звичному варіанті, або ж поєднати з ще одним трендом – вологим волоссям. Так проділ триматиметься краще.



Тренди зачісок 2023 / Фото Elle