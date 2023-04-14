До світлого свята Великодня хочеться зберегти тематичність у всіх сферах. Зокрема й в ідеях манікюру, де можна фантазувати на повну.

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Майстри манікюру пропонують спробувати оригінальний дизайн з декором. Тло може бути одноколірне матове, щоб зробити акцент саме на декорі. Цікаво виглядатиме макіяж з різними кольорами на нігтях.

В якості декору підійдуть тематичні пасхальні малюнки: писанки й крашанки, кролики, курчата, морквини. Додатково можна малювати квіти й листя.

Такий манікюр можна повторити й у домашніх умовах. Зробіть покриття, що подобається вам найбільше – матовий чи глянцевий тон в улюблених відтінках. Коли він трохи підсохне, наклейте наліпки зі святковим декором та покрийте топом.

Ідеї манікюру з пасхальним декором у фото

Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper



Ідеї святкового манікюру / Фото з інстаграму Clear Jelly Stamper