Великдень 2023 уже зовсім скоро – залишився тільки тиждень на підготовку перед святами. Напередодні можна розмалювати не тільки крашанки, але й свої нігті. Ці варіанти манікюру чудові тим, що пасуватимуть не тільки на Пасху та Великдень, але й на увесь весняний період.

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Який манікюр зробити на Пасху

Майстри манікюру радять обирати світлі та блискучі кольори та робити акцент на деталях. Серед основних варіантів нейл-дизайну є такі:

жовті відтінки нігтів,

пастельні кольори,

французький манікюр,

перлинний колір,

малюнки листя та квіток,

"желейні" кольорові нігті.

15 варіантів манікюру на Великдень у фото й відео



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму



Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму