Водостійку туш важко змити звичайною пінкою для вмивання чи милом. Про правильний спосіб вмивання краще подбати й для того, щоб не терти чутливі очі й не виривати вії, пише 24 Канал.

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Засоби для зняття стійкого макіяжу

Звичайна міцелярна вода може не впоратися з водостійкою тушшю. Тому скористайтесь спеціальною двофазною рідиною. Намочіть ватний диск та прикладіть до повік на хвилину – дві. Після цього можна акуратно витирати косметику.

Гідрофільний бальзам або олія

Це засіб для видалення косметики. Він чудово підходить усім типам шкіри, особливо жирному. Нанесіть кілька крапель олії чи невелику кількість бальзаму сухими руками на сухе обличчя. Потрібно помасажувати засіб на обличчі на кілька хвилин, а потім змити водою. Важливо пам'ятати, що після використання засобу потрібно вмити обличчя гелем або пінкою.

Кокосова олія

Кокосове масло або олія – універсальний засіб для зволоження, який можна використати і в цілях очищення. Нанесіть його на вії у самостійному вигляді або змішайте з "умивалкою" та змийте туш ніжними рухами.



Як змити туш / Фото Pixabay

Жирний крем

Нанесіть жирний крем на вії та потримайте його кілька хвилин. Після цього акуратно зітріть туш та промийте водою повіки. Це скоріше екстренний засіб, яким не варто зловживати, щоб не викликати подразнень.

Дитячий шампунь​

Дитячий шампунь – гіпоалергенний, а тому не викличе роздратування на чутливій шкірі під очима. Спіньте засіб та нанесіть на вії на кілька хвилин, а після цього змийте.