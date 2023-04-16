Макияж глаз – это словно еще одна вселенная в бьюти-индустрии, которую непросто покорить. Визажистка Колондия Кейси рассказала 3 главных секрета нанесения теней, которые не прибавят возрасту, а наоборот – придадут омолаживающий эффект.

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Секреты макияжа глаз для женщин за 50

Прежде всего перед макияжем на все веко следует нанести праймер или консилер. Это выравнивает тон и поможет теням стать более устойчивыми.

Визажистка советует первым шагом посмотреть прямо в зеркало и нарисовать небольшую точку тенями над движущимся веком. Это немного выше складки. Секрет в том, что таким образом глаз будет визуально выглядеть больше, особенно это касается тех девушек и женщин, которые имеют нависшее веко. Используйте тени натурального оттенка, темнее вашего тона лица и растушуйте по линии. Следующий шаг – выберите темно-коричневый цвет теней и нанесите его во внешний уголок, мягко растушевывая с предыдущим оттенком. Затем нанесите немного спрея-фиксатора на пальцы и наберите ими шимерные или мерцающие светлые тени. Нанесите на подвижное веко и растушуйте. Завершите общий макияж и наслаждайтесь простым и быстрым образом.

Как сделать правильный макияж глаз: видео