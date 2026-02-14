Він не зможе відвести погляд: ідеї небанального макіяжу на День Валентина, що пасуватиме кожній

Усі звикли думати, що святковий образ вимагає кількох годин перед дзеркалом і професійної точності. Однак цьогоріч День святого Валентина пропонує нам нарешті розслабитися.

Замість того, щоб фарбувати обличчя за суворими правилами інстаграму, візажисти радять зовсім інше, пише Vogue Scandinavia. За словами експертів, зараз у тренді lived-in макіяж, тобто ефект легкої недбалості, живі текстури та відсутність чітких графічних меж. Наша редакція зібрала небанальні варіанти макіяжу на День святого Валентина, які виглядають дорого, сучасно і пасують жінці будь-якого віку.

Який макіяж зробити на День святого Валентина 2026?

Зверніть свою увагу на монохромний макіяж. Його секрет полягає у тому, щоб використати один відтінок для всього обличчя. Наприклад, теракотовий, "тепла кориця" або "приглушена троянда".

Для цього візьміть улюблені кремові рум'яна або помаду й нанесіть їх не тільки на губи, а й на щоки та повіки, м'яко розтушувавши пальцями. Такий прийом миттєво "зігріває" шкіру і робить обличчя свіжим, ніби ви щойно повернулися з відпустки.

Ідеї макіяжу на День Валентина 2026 / Фото Pinterest

Якщо ж романтика у вас асоціюється із загадковістю, то спробуйте стиль "м'який гранж". Видання Vogue Scandinavia особливо акцентує на популярності цього макіяжу у 2026 році. Щоб його повторити, вам слід взяти м'який олівець сірого, темно-синього або шоколадного кольору. Після цього підведіть очі й одразу розтушуйте лінію ватною паличкою.

У вас має вийти ефект легкого димчастого серпанку. Також не забудьте додати побільше туші, можна навіть трохи склеїти вії – і ви отримаєте глибокий погляд, який точно заполонить не одне серце.

Макіяж на День святого Валентина 2026 / Фото Pinterest

Для тих, хто любить акцентний макіяж, потрібно звернути увагу глибокий винний відтінок. Портал NSS G-Club у своїй добірці до Дня Валентина пропонує комбінацію рожевого та бургунді як головну фішку свята.

Саме тому спробуйте замінити звичну чорну туш на бордову. Цей простий трюк, про який також пишуть у Good Housekeeping, працює магічно. Адже винний пігмент робить білок ока яскравішим, а зелені чи карі очі – неймовірно насиченими.

Фінальний штрих будь-якого макіяжу – губи. Who What Wear радять спробувати техніку bouche mordue – "покусані губи". Щоб повторити це, забудьте про олівець. Натоміть нанесіть помаду ягідного або червоного кольору лише на центр губ і розподіліть її подушечкою пальця ближче до країв, не доходячи до контуру. Завдяки цьому ваші губи виглядатимуть пухкішими, а весь образ – легким і невимушеним, наче ви зовсім не старалися.

Що варто знати про головні тренди макіяжу у 2026 році?