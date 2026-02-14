Вместо того, чтобы красить лицо по строгим правилам инстаграма, визажисты советуют совсем другое, пишет Vogue Scandinavia. По словам экспертов, сейчас в тренде lived-in макияж, то есть эффект легкой небрежности, живые текстуры и отсутствие четких графических границ. Наша редакция собрала небанальные варианты макияжа на День святого Валентина, которые выглядят дорого, современно и подходят женщине любого возраста.
Какой макияж сделать на День святого Валентина 2026?
Обратите свое внимание на монохромный макияж. Его секрет заключается в том, чтобы использовать один оттенок для всего лица. Например, терракотовый, "теплая корица" или "приглушенная роза".
Для этого возьмите любимые кремовые румяна или помаду и нанесите их не только на губы, но и на щеки и веки, мягко растушевав пальцами. Такой прием мгновенно "согревает" кожу и делает лицо свежим, будто вы только что вернулись из отпуска.
Идеи макияжа на День Валентина 2026 / Фото Pinterest
Если же романтика у вас ассоциируется с загадочностью, то попробуйте стиль "мягкий гранж". Издание Vogue Scandinavia особенно акцентирует на популярности этого макияжа в 2026 году. Чтобы его повторить, вам следует взять мягкий карандаш серого, темно-синего или шоколадного цвета. После этого подведите глаза и сразу растушуйте линию ватной палочкой.
У вас должен получиться эффект легкой дымчатой дымки. Также не забудьте добавить побольше туши, можно даже немного склеить ресницы – и вы получите глубокий взгляд, который точно заполонит не одно сердце.
Макияж на День святого Валентина 2026 / Фото Pinterest
Для тех, кто любит акцентный макияж, нужно обратить внимание на глубокий винный оттенок. Портал NSS G-Club в своей подборке ко Дню Валентина предлагает комбинацию розового и бургунди как главную фишку праздника.
Именно поэтому попробуйте заменить привычную черную тушь на бордовую. Этот простой трюк, о котором также пишут в Good Housekeeping, работает магически. Ведь винный пигмент делает белок глаза ярче, а зеленые или карие глаза – невероятно насыщенными.
Финальный штрих любого макияжа – губы. Who What Wear советуют попробовать технику bouche mordue – "покусанные губы". Чтобы повторить это, забудьте о карандаше. Вместо этого нанесите помаду ягодного или красного цвета лишь на центр губ и распределите ее подушечкой пальца ближе к краям, не доходя до контура. Благодаря этому ваши губы будут выглядеть более пухлыми, а весь образ – легким и непринужденным, как будто вы совсем не старались.
Что стоит знать о главных трендах макияжа в 2026 году?
- В 2026 году четкие графические стрелки уступают место мягкости и растушевке. Коричневая подводка станет незаменимой для создания деликатного взгляда. В частности, визажисты советуют рисовать нечеткие, слегка размытые стрелки или же просто подводить карандашом верхнюю слизистую оболочку глаза. Это маленькая хитрость, которая делает ресницы визуально гуще, но никто не догадается, что вы накрашены.
- Дымчатый макияж глаз триумфально возвращается в тренды, но в новой интерпретации. В 2026 году вам стоит забыть о нанесении тяжелых черных теней и обратить внимание на шоколадные оттенки. Именно они имеют благородный вид и не перегружают черты лица.