Вместо того, чтобы красить лицо по строгим правилам инстаграма, визажисты советуют совсем другое, пишет Vogue Scandinavia. По словам экспертов, сейчас в тренде lived-in макияж, то есть эффект легкой небрежности, живые текстуры и отсутствие четких графических границ. Наша редакция собрала небанальные варианты макияжа на День святого Валентина, которые выглядят дорого, современно и подходят женщине любого возраста.

Какой макияж сделать на День святого Валентина 2026?

Обратите свое внимание на монохромный макияж. Его секрет заключается в том, чтобы использовать один оттенок для всего лица. Например, терракотовый, "теплая корица" или "приглушенная роза".

Для этого возьмите любимые кремовые румяна или помаду и нанесите их не только на губы, но и на щеки и веки, мягко растушевав пальцами. Такой прием мгновенно "согревает" кожу и делает лицо свежим, будто вы только что вернулись из отпуска.

Идеи макияжа на День Валентина 2026 / Фото Pinterest

Если же романтика у вас ассоциируется с загадочностью, то попробуйте стиль "мягкий гранж". Издание Vogue Scandinavia особенно акцентирует на популярности этого макияжа в 2026 году. Чтобы его повторить, вам следует взять мягкий карандаш серого, темно-синего или шоколадного цвета. После этого подведите глаза и сразу растушуйте линию ватной палочкой.

У вас должен получиться эффект легкой дымчатой дымки. Также не забудьте добавить побольше туши, можно даже немного склеить ресницы – и вы получите глубокий взгляд, который точно заполонит не одно сердце.

Макияж на День святого Валентина 2026 / Фото Pinterest

Для тех, кто любит акцентный макияж, нужно обратить внимание на глубокий винный оттенок. Портал NSS G-Club в своей подборке ко Дню Валентина предлагает комбинацию розового и бургунди как главную фишку праздника.

Именно поэтому попробуйте заменить привычную черную тушь на бордовую. Этот простой трюк, о котором также пишут в Good Housekeeping, работает магически. Ведь винный пигмент делает белок глаза ярче, а зеленые или карие глаза – невероятно насыщенными.

Финальный штрих любого макияжа – губы. Who What Wear советуют попробовать технику bouche mordue – "покусанные губы". Чтобы повторить это, забудьте о карандаше. Вместо этого нанесите помаду ягодного или красного цвета лишь на центр губ и распределите ее подушечкой пальца ближе к краям, не доходя до контура. Благодаря этому ваши губы будут выглядеть более пухлыми, а весь образ – легким и непринужденным, как будто вы совсем не старались.

Что стоит знать о главных трендах макияжа в 2026 году?