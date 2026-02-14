Но романтический образ – это не про часы перед зеркалом. Это про нежность, легкость и комфорт. Даже самая простая прическа может выглядеть стильно и эффектно. Именно поэтому 24 Канал подготовил 7 простых вариантов причесок ко Дню влюбленных, которые легко сделать дома и они идеально подойдут для праздничного дня.

Тоже интересно Что надеть на День святого Валентина: эффектные образы, в которых будет тепло и комфортно

Аккуратный пучок с интересным акцентом

Сдержанный, но в то же время очень элегантный вариант – идеальное решение для романтического ужина в ресторане или уютного кофе вдвоем. Чтобы сделать такую прическу, надо собрать волосы в хвост, оставив верхнюю часть свободной. Остальные пряди обернуть вокруг основы и зафиксировать снизу крабиком, который как раз и может стать тем интересным акцентом в вашем образе. В то же время можно использовать шпильки, которые не будут так заметны.

Низкий хвост с мягкими перекрутами

Эта прическа будто создана для неспешного вечера и долгих разговоров. Отделите по пряди с обеих сторон, перекрутите их назад и соедините на затылке, закрепив резинкой. Добавьте к ним остальные волосы и сформируйте низкий хвост. По желанию дополните образ декоративной резинкой или лентой – мелкая деталь, которая сделает образ ярче.

Вот еще один вариант романтической прически с бантиком, которая идеально подходит на День святого Валентина.

Хвост с романтическим плетением

Этот вариант выглядит празднично и продуманно, при этом нежно. Соберите волосы в низкий хвост. Спереди отделите две пряди, заплетите из них косички и оберните вокруг основания хвоста. Пряди у висков аккуратно спрячьте, а длину накрутите в легкие локоны, но это не обязательно делать.

Какие прически выбрать, если вы хотите оставить распущенные волосы?

Распущенные волосы с нежными косичками. Эта прическа выглядит легко и непринужденно – именно то, что нужно в День святого Валентина. Чтобы ее сделать, передние пряди аккуратно уберите за уши, закрепив их сзади средством для фиксации и резинками. Спереди заплетите две тоненькие косички – они придадут образу игривости.

Распущенные волосы с зафиксированными передними прядями – классика, которая никогда не подводит. Разделите волосы прямым пробором. Передние пряди слегка оттяните назад и закрепите под основной массой волос на уровне затылка. Длину оставьте распущенной и можно сформировать крупные, мягкие локоны.

Романтические волны с милыми акцентами – та самая прическа, которая идеально подойдет для праздничного ужина или домашнего свидания при свечах. Отделите тонкие пряди у лица, скрутите их вдоль линии роста волос и закрепите резинками. Основную длину слегка накрутите, создавая мягкие волны. Дополните образ интересными заколками или аксессуарами.