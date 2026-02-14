Эти варианты подойдут как для романтического свидания, так и для уютных встреч с подругами, передает 24 Канал.

Интересно Пахнут на миллион, а стоят копейки: 6 бюджетных парфюмов, собирающих множество комплиментов

Что надеть на День святого Валентина?

Платье красного или бордового цвета – идеальный выбор. Его можно скомбинировать с пиджаком и дополнить каблуками или сапогами на низкой подошве.

Что надеть на День святого Валентина / Фото с Pinterest

Еще одним удачным решением станет обольстительный корсет или боди из кружева или сетки в сочетании с пиджаком и классическими брюками, как пишет издание Cosmopolitan. Это может быть как лаконичный черный или белый костюм, так и более акцентный вариант – например, в красном цвете. Альтернативой станут джинсы, а завершающими штрихами – обувь, аксессуары и сумка.

Что надеть на День святого Валентина / Фото с Pinterest

Атласная юбка и свитер также отличный вариант для сдержанного и уютного образа на вечер. Чтобы подчеркнуть талию и сбалансировать силуэт, можно добавить пояс. Из обуви здесь подойдут как каблуки, так и сапоги.

Что надеть на День святого Валентина / Фото с Pinterest

Вместо атласной юбки можно выбрать классическую мини. Чтобы образ выглядел более празднично, ее можно совместить с красным свитером. Интересным акцентом станут колготы в горошек, а высокие сапоги гармонично завершат look.

Что надеть на День святого Валентина / Фото с Pinterest

Что еще выбрать на День святого Валентина?

Стильно и празднично будет выглядеть твидовый костюм с укороченным жакетом и юбкой в сочетании с высокими сапогами.



Твидовые костюмы / Фото с Pinterest

Не менее эффектный вариант – классические шорты с высокой посадкой в тандеме с пиджаком и блузой.

Пример образа на День святого Валентина / Фото с Pinterest



Всегда актуальная классика – черное платье. Зимой лучше отдавать предпочтение моделям с длинным рукавом и длиной миди или макси. Дополнить образ можно каблуками или сапогами.

Черное платье / Фото с Pinerest

Для более расслабленного настроения подойдут джинсы с пиджаком, которые гармонично сочетаются с футболкой, блузой или свитером.

Примеры образов с джинсами и пиджаком / Фото с Pinterest

Красные акценты в аксессуарах помогут сделать образ более праздничным. Это, например, могут быть серьги, сумки, каблуки, браслеты, платки и тому подобное.

Примеры, чем можно дополнить образы, чтобы они выглядели более празднично / Фото с Pinterest

Кстати, накануне наша редакция писала о 7 трендовых прическах на День Валентина, которые получатся у каждой.