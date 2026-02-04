Ці варіанти підійдуть як для романтичного побачення, так і для затишних зустрічей із подругами, передає 24 Канал.

Що одягнути на День святого Валентина?

Сукня червоного або бордового кольору – ідеальний вибір. Її можна скомбінувати з піджаком і доповнити підборами або чоботами на низькій підошві.

Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest

Ще одним вдалим рішенням стане звабливий корсет або боді з мережива чи сітки у поєднанні з піджаком і класичними штанами, як пише видання Cosmopolitan. Це може бути як лаконічний чорний або білий костюм, так і більш акцентний варіант – наприклад, у червоному кольорі. Альтернативою стануть джинси, а завершальними штрихами – взуття, аксесуари та сумка.

Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest

Атласна спідниця та светр також чудовий варіант для стриманого й затишного образу на вечір. Щоб підкреслити талію та збалансувати силует, можна додати пасок. З взуття тут підійдуть як підбори, так і чоботи.

Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest

Замість атласної спідниці можна обрати класичну міні. Щоб образ виглядав більш святково, її можна поєднати з червоним светром. Цікавим акцентом стануть колготи в горошок, а високі чоботи гармонійно завершать look.

Що одягнути на День святого Валентина / Фото з Pinterest

Що ще обрати на День святого Валентина?

Стильно й святково виглядатиме твідовий костюм із вкороченим жакетом та спідницею у поєднанні з високими чоботами.



Твідові костюми / Фото з Pinterest

Не менш ефектний варіант – класичні шорти з високою посадкою в тандемі з піджаком і блузою.

Приклад образу на День святого Валентина / Фото з Pinterest



Завжди актуальна класика – чорна сукня. Взимку краще надавати перевагу моделям із довгим рукавом і довжиною міді або максі. Доповнити образ можна підборами чи чоботами.

Чорна сукня / Фото з Pinerest

Для більш розслабленого настрою підійдуть джинси з піджаком, які гармонійно поєднуються із футболкою, блузою або светром.

Приклади образів з джинсами та піджаком / Фото з Pinterest

Червоні акценти в аксесуарах допоможуть зробити образ більш святковим. Це, наприклад, можуть бути сережки, сумки, підбори, браслети, хустинки тощо.

Приклади, чим можна доповнити образи, щоб вони виглядали більш святково / Фото з Pinterest

