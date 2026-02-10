Та романтичний образ – це не про години перед дзеркалом. Це про ніжність, легкість і комфорт. Навіть найпростіша зачіска може виглядати стильно та ефектно. Саме тому 24 Канал підготував 7 простих варіантів зачісок до Дня закоханих, які легко зробити вдома й вони ідеально підійдуть для святкового дня.

Акуратний пучок із цікавим акцентом

Стриманий, але водночас дуже елегантний варіант – ідеальне рішення для романтичної вечері в ресторані або затишної кави удвох. Щоб зробити таку зачіску, треба зібрати волосся у хвіст, залишивши верхню частину вільною. Решту пасм обгорнути навколо основи та зафіксувати знизу крабиком, який якраз і може стати тим цікавим акцентом у вашому образі. Водночас також можна використати шпильки, які не будуть так помітні.

Низький хвіст із м'якими перекрутами

Ця зачіска ніби створена для неспішного вечора й довгих розмов. Відділіть по пасму з обох боків, перекрутіть їх назад і з'єднайте на потилиці, закріпивши резинкою. Додайте до них решту волосся та сформуйте низький хвіст. За бажанням доповніть образ декоративною резинкою або стрічкою – дрібна деталь, яка зробить образ яскравішим.

Ось ще один варіант романтичної зачіски з бантиком, яка ідеально пасує на День святого Валентина.

Хвіст із романтичним плетінням

Цей варіант виглядає святково й продумано, при цьому ніжно. Зберіть волосся у низький хвіст. Спереду відокремте два пасма, заплетіть з них косички й обгорніть навколо основи хвоста. Пасма біля скронь акуратно сховайте, а довжину накрутіть у легкі локони, але це не обов'язково робити.

Які зачіски обрати, якщо ви хочете залишити розпущене волосся?

Розпущене волосся з ніжними косичками. Ця зачіска виглядає легко й невимушено – саме те, що потрібно у День святого Валентина. Щоб її зробити, передні пасма акуратно приберіть за вуха, закріпивши їх ззаду засобом для фіксації й резинками. Спереду заплетіть дві тоненькі косички – вони додадуть образу грайливості.

Розпущене волосся з зафіксованими передніми пасмами – класика, яка ніколи не підводить. Розділіть волосся прямим проділом. Передні пасма злегка відтягніть назад і закріпіть під основною масою волосся на рівні потилиці. Довжину залиште розпущеною та можна додати великі, м'які локони.

Романтичні хвилі з милими акцентами – та сама зачіска, яка ідеально підійде для святкової вечері або домашнього побачення при свічках. Відділіть тонкі пасма біля обличчя, скрутіть їх уздовж лінії росту волосся та закріпіть резинками. Основну довжину злегка накрутіть, створюючи м'які хвилі. Доповніть образ цікавими заколками або аксесуарами.