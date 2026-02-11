Замість того, щоб фарбувати обличчя за суворими правилами інстаграму, візажисти радять зовсім інше, пише Vogue Scandinavia. За словами експертів, зараз у тренді lived-in макіяж, тобто ефект легкої недбалості, живі текстури та відсутність чітких графічних меж. Наша редакція зібрала небанальні варіанти макіяжу на День святого Валентина, які виглядають дорого, сучасно і пасують жінці будь-якого віку.

Який макіяж зробити на День святого Валентина 2026?

Зверніть свою увагу на монохромний макіяж. Його секрет полягає у тому, щоб використати один відтінок для всього обличчя. Наприклад, теракотовий, "тепла кориця" або "приглушена троянда".

Для цього візьміть улюблені кремові рум'яна або помаду й нанесіть їх не тільки на губи, а й на щоки та повіки, м'яко розтушувавши пальцями. Такий прийом миттєво "зігріває" шкіру і робить обличчя свіжим, ніби ви щойно повернулися з відпустки.

Ідеї макіяжу на День Валентина 2026 / Фото Pinterest

Якщо ж романтика у вас асоціюється із загадковістю, то спробуйте стиль "м'який гранж". Видання Vogue Scandinavia особливо акцентує на популярності цього макіяжу у 2026 році. Щоб його повторити, вам слід взяти м'який олівець сірого, темно-синього або шоколадного кольору. Після цього підведіть очі й одразу розтушуйте лінію ватною паличкою.

У вас має вийти ефект легкого димчастого серпанку. Також не забудьте додати побільше туші, можна навіть трохи склеїти вії – і ви отримаєте глибокий погляд, який точно заполонить не одне серце.

Макіяж на День святого Валентина 2026 / Фото Pinterest

Для тих, хто любить акцентний макіяж, потрібно звернути увагу глибокий винний відтінок. Портал NSS G-Club у своїй добірці до Дня Валентина пропонує комбінацію рожевого та бургунді як головну фішку свята.

Саме тому спробуйте замінити звичну чорну туш на бордову. Цей простий трюк, про який також пишуть у Good Housekeeping, працює магічно. Адже винний пігмент робить білок ока яскравішим, а зелені чи карі очі – неймовірно насиченими.

Фінальний штрих будь-якого макіяжу – губи. Who What Wear радять спробувати техніку bouche mordue – "покусані губи". Щоб повторити це, забудьте про олівець. Натоміть нанесіть помаду ягідного або червоного кольору лише на центр губ і розподіліть її подушечкою пальця ближче до країв, не доходячи до контуру. Завдяки цьому ваші губи виглядатимуть пухкішими, а весь образ – легким і невимушеним, наче ви зовсім не старалися.

Що варто знати про головні тренди макіяжу у 2026 році?