Рак, Скорпіон і Стрілець, будьте обережні. Цього тижня у вас можуть початися проблеми зі здоров'ям, передає 24 Канал.

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Рак

Не варто виходити на вулицю без шапки та рукавичок. Є ризик захворіти. Також під час магнітних бур у вас можливі головні болі.

Рак

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Скорпіон

Якщо добре не відпочинете, можете захворіти. Потурбуйтеся про своє здоров'я та самопочуття. Це справді важливо.

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Стрілець

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на ваше самопочуття. Дозвольте собі трохи більше відпочивати. не перевантажуйтеся.

Стрілець

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