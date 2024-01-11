Рак, Лев, Скорпіон і Риби. Саме цим знакам зодіаку часто не щастить у коханні, передає 24 Канал.

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Рак

Ці люди відомі своєю чутливістю та емоційністю. Їхній страх бути відкинутим і постраждати іноді може перешкоджати здатності відкритися, що ускладнює пошук тривалого кохання.

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Лев

Народжені під цим знаком зодіаку часто мають високі очікування, коли справа доходить до кохання. Окрім того, можуть бути занадто егоїстичними, а ще шукати уваги.

Їхня потреба в постійному захопленні та підтвердженні почуттів може призвести до незадоволення у стосунках.

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Скорпіон

Скорпіони пристрасні та запальні. Водночас вони можуть бути обережними та недовірливими в стосунках. Страх перед зрадою може створити труднощі в тому, аби повністю відкритися комусь і довіритися.

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Риби

Ці люди — мрійники та романтики. Вони можуть ідеалізувати когось, почати стосунки та вже незабаром розчаруватися.

Окрім того, схильність Риб бачити в інших найкраще іноді може призвести до вибору партнерів, які насправді їм не підходять.

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