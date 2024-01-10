Овен і Лев. Саме ці два знаки зодіаку найчастіше зраджуватимуть у 2024-му, передає 24 Канал.

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Овен

Народженим під цим знаком необхідний постійний вогонь в стосунках. Окрім того, Овни люблять пробувати щось нове. То чому б не скочити в гречку.

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Лев

Цього року Леви можуть не встояти перед спокусою й піти наліво. До речі, зроблять це далеко не один раз. Щоправда, приховати зраду не вдасться. Вона зруйнує стосунки.

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