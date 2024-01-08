Терези, для вас 2024 стане роком кохання. Він ідеально підійде для одруження, пише 24 Канал.

До речі Ці 3 знаки зодіаку у 2024 році наладять стосунки з важливими людьми

Терези

Цей рік принесе вам гармонію та душевний спокій. У 2024-му поруч завжди буде кохана людина, яка вас підтримає у важку хвилину, радітиме досягненням, допомагатиме йти вперед і робитиме щасливими.

Тож якщо поки самотні, – повірте, це ненадовго. Кохання вже поряд. Довіртеся власному серцю. Ця зустріч буде несподіваною, проте, дуже приємною.

Влаштовуйте романтичні побачення та насолоджуйтеся одне одним. Наважтеся на важливий крок, коли будете готові. Втім, зірки пророкують вам щасливий шлюб.

Зверніть увагу Ці 3 знаки зодіаку у 2024 році будуть багато плакати: чи є серед них ви

Гороскоп для Терезів