Овен и Лев. Именно эти два знака зодиака чаще всего будут изменять в 2024 году, передает 24 Канал.
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Овен
Родившимся под этим знаком необходим постоянный огонь в отношениях. Кроме того, Овны любят пробовать что-нибудь новое. Так почему бы не прыгнуть в гречку.
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Лев
В этом году Львы могут не устоять перед соблазном и пойти налево. Кстати, сделают это далеко не раз. Правда, скрыть измену не удастся. Она разрушит отношения.
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