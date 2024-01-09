Рыбы и Рак, Телец и Скорпион, Близнецы и Весы. Эти пары могут иметь разную совместимость в каждом конкретном случае. Впрочем, в целом у них общие ценности и не только, что делает привлекательными друг для друга, пишет 24 Канал.

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Рыбы и Рак

У этих знаков зодиака общая стихия – Вода. Они невероятно понимают и всегда поддерживают друг друга. Совместное желание обеспечить комфорт и безопасность для близких может создать очень сильные и глубокие связи.

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Телец и Скорпион

Оба знака настойчивы и преданы своему делу, что может создать прочную основу для долгосрочных отношений. Телец может принести стабильность и надежность, тогда как Скорпион – придать страсти и уверенность.

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Близнецы и Весы

У этой пары общая стихия – Воздух. У них свежий и спонтанный подход к жизни. Оба умеют общаться и разрешать любые конфликты, что помогает сохранять гармонию в отношениях.