Так, Козерог, Рак и Девы, в этом году вы найдете нужные слова для того, чтобы наладить отношения. Поймете, насколько вам это действительно было нужно, пишет 24 Канал.

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Козерог

Вы можете стать идеальной партнершей или партнером. Однако для этого стоит больше времени уделять любимому человеку. Говорите о том, что вас беспокоит, дарите положительные эмоции друг другу и наслаждайтесь временем, проведенным вместе.

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Рак

В этом году вам следует поработать над собственными отношениями. Уделите больше времени любимому человеку, ходите на свидание, делайте сюрпризы. Поверьте, влюбитесь в друг друга еще сильнее и станете лучше вместе.

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Дева

Год может быть непростым. Вероятно, узнаете, что любимый человек изменяет. Впрочем, как бы это сейчас ни звучало, окажется, что все к лучшему. Вы сможете наладить отношения с особым человеком. Впереди настоящая, искренняя и взаимная любовь.

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