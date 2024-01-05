Лев, Дева и Близнецы, у вас возможны проблемы в личной жизни. Без слез не обойдется, пишет 24 Канал.
К слову Невыносимые: 3 знака зодиака, которые могут остаться одинокими в старости
Лев
Гордые Львы могут поддаться искушению и изменить любимому человеку. Из-за этого потеряют его. Затем будут лить слезы и жалеть о содеянном.
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Дева
Этот год может быть для Дев нелегким. Есть риск, что любимый человек разобьет вам сердце. Будьте бдительны и обратите внимание на красные флажки.
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Близнецы
В 2024 году Близнецы могут понять, что на самом деле не счастливы в браке. Они будут чувствовать себя одинокими и часто плакать.
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