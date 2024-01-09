Телець, Рак і Водолій. Саме ці знаки зодіаку найближчими днями будуть мати побачення мрії, передає 24 Канал.
До речі Обов'язково: цей знак зодіаку має одружитися у 2024 році
Телець
Цей ідеальний тиждень для романтичного побачення. Ви будете переповнені почуттями одне до одного. Насолоджуйтеся.
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Рак
Влаштуйте романтичне побачення. Повірте, зараз це саме те, що потрібно, аби додати в стосунки пристрасті. Відвідайте місце, в якому давно хотіли побувати, втім, не виходило.
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Водолій
Цього тижня ви можете спробувати дещо нове для себе. Це буде неймовірне побачення. Весело проведіть час з дорогою серцю людиною. Або ж, якщо поки самотні, дізнайтеся більше про одне одного. Можливо, ось він чи вона – саме той чи та, кого ви шукали.
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