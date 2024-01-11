Рак, Лев, Скорпион и Рыбы. Именно этим знакам зодиака часто не везет в любви, передает 24 Канал.

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Рак

Эти люди известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Их страх быть отвергнутым и пострадать иногда может препятствовать открытию, что затрудняет поиск длительной любви.

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Лев

Родившиеся под этим знаком зодиака часто имеют высокие ожидания, когда дело доходит до любви. Кроме того, они могут быть слишком эгоистичными, а еще искать внимание.

Их потребность в постоянном восторге и подтверждении чувств может привести к неудовлетворению в отношенях.

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Скорпион

Скорпионы страстны и вспыльчивые. В то же время, они могут быть осторожными и мнительными в отношениях. Страх перед изменой может создать трудности в том, чтобы полностью открыться кому-то и довериться.

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Рыбы

Эти люди – мечтатели и романтики. Они могут идеализировать кого-то, начать отношения и уже скоро разочароваться.

Кроме того, склонность Рыб видеть в других самое лучшее может привести к выбору партнеров, которые на самом деле им не подходят.

Гороскоп для Рыб