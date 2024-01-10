Так, Телець, Водолій, Риби та Стрілець, найближчими днями не вийде значно примножити власний дохід. Про це пише 24 Канал.
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Телець
Ймовірно, перед вами вже постали фінансові труднощі. Втім, розв'язати проблеми до кінця тижня не вийде. Краще спробуйте знову вже з понеділка.
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Водолій
Не варто сподіватися на додатковий дохід. Найближчими днями необхідно зосередитися на чомусь одному й розвиватися саме в цьому напрямку.
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Риби
Ви поки не змогли розв'язати проблемні питання. На жаль, найближчим часом зробити це не вийде. Однак, фортуна, ймовірно, буде на вашому боці вже з понеділка.
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Стрілець
Новорічні свята завершилися. Ймовірно, ви потратили на них доволі-таки велику суму, однак, не змушуйте себе терміново поповнювати запаси. Краще дозвольте собі ще декілька днів відпочити.
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