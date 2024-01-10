Так, Телец, Водолей, Рыбы и Стрелец, в ближайшие дни не получится значительно умножить собственный доход. Об этом пишет 24 Канал.

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Телец

Вероятно, перед вами уже возникли финансовые затруднения. Впрочем, решить проблему до конца недели не получится. Лучше попробуйте снова уже с понедельника.

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Водолей

Не стоит уповать на дополнительный доход. В ближайшие дни необходимо сосредоточиться на чем-то одном и развиваться именно в этом направлении.

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Рыбы

Вы пока не смогли решить проблемные вопросы. К сожалению, в ближайшее время сделать это не получится. Однако, удача, вероятно, будет на вашей стороне уже с понедельника.

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Стрелец

Новогодние праздники завершились. Вероятно, вы потратили на них довольно большую сумму, однако, не заставляйте себя срочно пополнять запасы. Лучше позвольте себе еще несколько дней отдохнуть.

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