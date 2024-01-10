Так, Дева, Скорпион и Водолей, вам срочно нужны изменения в работе. Не откладывайте их. Действуйте решительно, пишет 24 Канал.
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Дева
Не засиживайтесь на одном месте, если работа приносит только стресс. Настало время перемен. Решитесь на то, о чем долго думаете.
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Скорпион
Обсудите с руководителем свои обязанности и размер заработной платы. Вы действительно достойны большего.
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Водолей
Начните делать то, что раньше доставляло вам удовольствие. Не бойтесь, что не выйдет. Сосредоточьтесь. Все будет здорово.
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