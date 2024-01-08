Так, Близнецы, Рыбы и Козероги, вы будете поражены от того, что произойдет дальше. Однако, приятно, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Близкий человек неожиданно преподнесет вам незабываемый сюрприз. Поверьте, будете прыгать от радости. Это будет очень приятно, мило и неожиданно.

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Рыбы

Уже в этом месяце вы получите нечто особенное. К слову, это будет обычный, а не праздничный день. Так что впереди очень приятная неожиданность.

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Козерог

Вероятно, вы давно не получали подарков. Впрочем, все еще впереди. Близкие люди могут сделать нечто невероятное. Примите это и знайте, что всегда достойны лучшего.

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