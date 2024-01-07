Так, Телец, Скорпион и Водолей, на этой неделе не стоит закрывать глаза на проблемы со здоровьем. При необходимости обратитесь к врачу, пишет 24 Канал.
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Телец
Вам следует уделить внимание физическому и психоэмоциональному состоянию. Не закрывайте глаза, если что-то беспокоит. Обратитесь к врачу.
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Водолей
В эти дни вам стоит побольше времени отдыхать. Могут усилиться головные боли. Уделите внимание самочувствию. Побудьте наедине с собой.
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Скорпион
Во время магнитных бурь вам стоит больше времени проводить дома. Заварите себе вкусный чай, приготовьте ужин и отдохните от всех.
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