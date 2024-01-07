Так, Телець, Скорпіон і Водолій, цього тижня не варто закривати очі на проблеми зі здоровʼям. За потреби, зверніться до лікаря, пише 24 Канал.

До речі Під час магнітних бур 3 знакам зодіаку пощастить у коханні

Телець

Вам варто приділити увагу фізичному та психоемоційному стану. Не закривайте очі, якщо щось турбує. Зверніться до лікаря.

Гороскоп для Тельців

Зверніть увагу Ці 3 знаки зодіаку у 2024 році наладять стосунки з важливими людьми

Водолій

У ці дні вам варто більше часу відпочивати. Можуть посилитися головні болі. Приділіть увагу самопочуттю. Побудьте наодинці з собою.

Гороскоп для Водоліїв

Цікаво 3 знаки зодіаку, яким сьогодні варто побути наодинці

Скорпіон

Під час магнітних бур вам варто більше часу проводити вдома. Заваріть собі смачного чаю, приготуйте вечерю та відпочиньте від всіх.

Гороскоп для Скорпіонів