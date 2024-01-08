Так, Близнюки, Риби та Козороги, ви будете вражені від того, що станеться далі. Однак, приємно, пише 24 Канал.

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Близнюки

Близька людина несподівано зробить вам незабутній сюрприз. Повірте, стрибатимете від радості. Це буде дуже приємно, мило та неочікувано.

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Риби

Уже цього місяця ви отримаєте дещо особливе. До речі, це буде звичайний, а не святковий день. Тож попереду дуже приємна несподіванка.

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Козоріг

Ймовірно, ви давно не отримували подарунків. Втім, усе ще попереду. Близькі люди можуть зробити дещо неймовірне. Прийміть це і знайте, що завжди варті найкращого.

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