Так, Близнюки, Риби та Козороги, ви будете вражені від того, що станеться далі. Однак, приємно, пише 24 Канал.
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Близнюки
Близька людина несподівано зробить вам незабутній сюрприз. Повірте, стрибатимете від радості. Це буде дуже приємно, мило та неочікувано.
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Риби
Уже цього місяця ви отримаєте дещо особливе. До речі, це буде звичайний, а не святковий день. Тож попереду дуже приємна несподіванка.
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Козоріг
Ймовірно, ви давно не отримували подарунків. Втім, усе ще попереду. Близькі люди можуть зробити дещо неймовірне. Прийміть це і знайте, що завжди варті найкращого.
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