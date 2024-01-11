Рак, Скорпион и Стрелец, будьте осторожны. На этой неделе у вас могут начаться проблемы со здоровьем, передает 24 Канал.

Интересно Большое новолуние в январе 2024 года: что категорически нельзя делать в этот период

Рак

Не стоит выходить на улицу без шапки и перчаток. Есть риск заболеть. Также во время магнитных бурь у вас возможны головные боли.

Гороскоп для Раков

Обратите внимание Названы 4 знака зодиака, которым постоянно не везет в любви

Скорпион

Если хорошо не отдохнете, можете заболеть. Позаботьтесь о своем здоровье и самочувствии. Это действительно важно.

Гороскоп для Скорпионов

Важно Денег не будет: каким знакам зодиака не стоит рассчитывать на дополнительную прибыль на этой неделе

Стрелец

Магнитные бури могут отрицательно повлиять на ваше самочувствие. Позвольте себе немного больше отдыхать. Не перегружайтесь.

Гороскоп для Стрельцов