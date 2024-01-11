Уже відомо, що не можна робити в цей період. До речі, момент молодика триває недовго, втім, вплив Місяця люди можуть відчувати кілька днів поспіль.

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Що не можна робити в молодик

Час, коли на небі не видно Місяця, загалом не дуже стабільний для всіх. Тож є низка рекомендація, що не варто робити в цей період. Зокрема:

вступати в суперечки, починати конфлікти;

перевтомлюватися (на роботі, у спортзалі тощо);

переїдати;

зловживати алкоголем;

робити великі покупки;

влаштовувати святкові урочистості;

підписувати будь-які договори, укладати угоди;

нудьгувати тощо.

Краще стежте за своїми емоціями та почуттями, медитуйте, віддайте борги й налаштуйтеся на позитив.

Коротка довідка про молодик

Заведено вважати, що молодик – це момент, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, освітлений на 0%, якщо дивитися з Землі. Однак, це не зовсім так. Адже, якби молодик проходив точно між Землею й Сонцем, то кожного місяця відбувалося б сонячне затемнення. Натомість Місяць зазвичай проходить трохи вище або нижче Сонця.

Під час цього січневого молодика Місяць "розминеться" з Сонцем на досить-таки велику відстань – 4,99 градуса.

Це буде найяскравіший молодик, бо Місяць буде освітлений на 0,19%. Грубо кажучи, він буде являти собою ультратонкий півмісяць, що губитиметься в сонячних відблисках.