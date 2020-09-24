Виконавець Колсон Бейкер, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, зустрічається з голлівудською актрисою Меган Фокс вже протягом кількох місяців. Вперше за довгий час 30-річний артист порушив мовчання.

Про свої почуття до красуні-актриси, яка старша від нього на чотири роки, чоловік розповів у шоу Говарда Стерна, повідомляє Evening Express. За його словами, він не знав що таке кохання, поки не зустрів жінку. Вони познайомились на зйомках одного фільму і він переконаний, що це була любов з першого погляду в них обох.

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Я не знав, що таке любов, поки не зустрівся з нею очима. Ось тоді-то я і подумав: "Ого!" Це був мій перший досвід, коли я був відкритий для любові. Я взагалі-то ніколи не вірив, що щось подібне дійсно існує,

– розповів Колсон Бейкер.

У свою чергу він також додав, що єдиним недоліком у стосунках була постійна увага преси. Відомо, що після новин про розлучення Меган Фокс з її чоловіком Браяном Остіном Гріном, актриса швидко закрутила роман з виконавцем. Відтак, журналісти намагались бодай щось дізнатись про нового коханця Фокс

"Мій будинок не обгороджений, тому це єдина проблема. Всі знають, де я живу і в якийсь момент все стало трохи дивним: я ніби як жив своїм звичайним життям, а на наступний день біля мого будинку кожен день стали з'являтися папараці", – розповів Бейкер.

Що говорила про стосунки з Колсоном Бейкером Меган Фокс?

34-річна актриса в одному з інтерв'ю зізналась, що на знімальному майданчинку фільму одразу відчула зв'язок з чоловіком.

"Я одразу зрозуміла, що він той, кого я можу називати не спорідненою душею, а спорідненою іскрою. Це той стан, коли душа піднялася на такий високий рівень, що її можна розділити між двома різними тілами одночасно. Насправді я думаю, що ми дві половинки однієї душі. І я сказала йому про це майже відразу, тому що відчула це", – зазначала жінка.

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Щодо її колишнього чоловіка, з яким вона прожила у шлюбі 10 років, то він не виключає того, що цей роман протриває недовго. Після розлучення пара досі виховує трьох спільних синів.