Исполнитель Колсон Бейкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, встречается с голливудской актрисой Меган Фокс уже на протяжении нескольких месяцев. Впервые за долгое время 30-летний артист нарушил молчание.

О своих чувствах к красавице-актрисе, которая старше него на четыре года, мужчина рассказал в шоу Говарда Стерна, сообщает Evening Express. По его словам, он не знал что такое любовь, пока не встретил эту женщину. Они познакомились на съемках одного фильма и он убежден, что это была любовь с первого взгляда у них обоих.

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Я не знал, что такое любовь, пока не встретился с ней глазами. Вот тогда-то я и подумал: "Ого!" Это был мой первый опыт, когда я был открыт для любви. Я вообще-то никогда не верил, что нечто подобное действительно существует,

– рассказал Колсон Бейкер.

В свою очередь он также добавил, что единственным недостатком в отношениях было постоянное внимание прессы. Известно, что после новостей о разводе Меган Фокс с ее мужем Брайаном Остином Грином, актриса быстро закрутила роман с исполнителем. Следовательно, журналисты пытались хоть что-то узнать о новом любовнике Фокс

"Мой дом не огорожен, поэтому это единственная проблема. Все знают, где я живу и в какой-то момент все стало немного странным: я вроде как жил своей обычной жизнью, а на следующий день возле моего дома каждый день стали появляться папарацци", – рассказал Бейкер.

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34-летняя актриса в одном из интервью призналась, что на знаковой площадке фильма сразу почувствовала связь с мужчиной.

"Я сразу поняла, что он тот, кого я могу называть не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами сразу. На самом деле я думаю, что мы две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это", – отмечала женщина.

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Что касается ее бывшего мужа, с которым она прожила в браке 10 лет, то он не исключает того, что этот роман продлится недолго. После развода пара до сих пор воспитывает трех общих сыновей.