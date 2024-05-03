Про те, хто з українських знаменитостей перебував у статусі коханки, читайте у матеріалі Love24.

До теми Третій зайвий: найскандальніші історії про любовні трикутники знаменитостей

Ксенія Мішина

Популярна "холостячка" якось зізналася, що мала роман з одруженим чоловіком. Акторка не знала про те, що її бойфренд присягав на вірність іншій. Про його статус жінка дізналася вже після розриву. Цей досвід став дуже травматичним для Мішиної, і тоді вона зробила висновок – ніколи не вступати в стосунки з одруженими чоловіками.

Якщо ти усвідомлено йдеш на це, то маєш розуміти наслідки,

– наголосила акторка.

Оля Полякова

Епатажна співачка Оля Полякова неодноразово казала, що її стосунки з Вадимом Буряковський розпочалися, коли той ще був одружений. Якийсь час Оля перебувала у статусі коханки, але Вадим з цим не затягував. Коли він зрозумів, що кохає Полякову, то розлучився зі своєю дружиною.

Я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не мучив ні одну, ні іншу, він це коло перервав. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе. Трикутник – це неприємно, це трагічна ситуація. Я раджу в ньому не жити, а перервати в якийсь бік,

– наголосила Полякова.

Шлюб Буряковського з Поляковою виявився успішним. Пара разом вже близько 20 років і виховує двох чудових доньок.



Стосунки Полякової та Буряковського розпочалися, коли він був одружений / Фото з інстаграму зірки

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Тоня Матвієнко

Співоче подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилося у 2011 році на зйомках шоу "Голос країни". Арсену одразу сподобалася Тоня, і вже дуже швидко вони почали дружити та підтримувати один одного перед виходами на сцену. По закінченню проєкту Арсен зрозумів, що закохався. Однак він був одружений й виховував з дружиною двох синів. Близько року чоловік намагався зрозуміти, чи його почуття до колеги – дійсно справжнє кохання.

Усвідомивши, що без Тоні він вже не може, Арсен заявив дружині, що йде від неї до іншої. Матвієнко ж ніколи не приховувала, що закрутила роман з одруженим. Ба більше, співачці навіть не соромно за це.

Я відверто сказала всьому світу, що я покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це має бути соромно? Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена,

– казала виконавиця.



Стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна розпочиналися непросто / Фото з соцмереж

Узаконювати свої стосунки закохані не поспішали, вони одружилися вже після того, як Тоня народила чоловіку доньку – влітку 2017 року. Цікаво, що у співаків було дві церемонії – у Дніпрі та в Таїланді.

Настя Каменських

Чутки про роман між учасниками гурту "Потап і Настя" поширювалися ще задовго до того, як у 2014 році Потап розлучився зі своєю дружиною Іриною Горовою. Закоханим вдавалося довго приховувати свої романтичні стосунки, але у 2019 році Потап і Настя Каменських одружилися.

Цікаво, що Потап і Настя працювали разом з 2006 року, а з Горовою виконавиць перебував у шлюбі з 1999 року. Коли між колегами виникли романтичні почуття й чи зраджував Потап дружину – невідомо.



Потап з першою дружиною – продюсеркою Іриною Горовою / Фото jetsetter

Весілля Потапа і Насті Каменських було дуже атмосферним та романтичним, а серед гостей – усі найпопулярніші зірки українського шоубізу. Та ідилія у сімейному житті колег тривала не довго – після повномасштабного вторгнення Росії в Україні поширилися чутки, що Потап і Настя вже не разом. Мовляв, вони розлучаються, бо чоловік зрадив дружину з її подругою. Правда це чи ні – невідомо, адже артисти цю інформацію не коментували.

Дивіться відео про стосунки Потапа і Насті:

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Христина Соловій

Останнім часом українська співачка Христина Соловій була на слуху у всіх. Виконавиця відверто зізналася, що перебувала у стосунках з одруженими чоловіками і ніякої вини за собою не відчуває. На думку Христини, такий роман може статися лише в нещасливому шлюбі.

Відомим бойфрендом артистки став популярний письменник Сергій Жадан. Він розлучився з дружиною й почав з'являтися на публіці з Христиною. Подейкували, що Жадан покинув дружину заради коханки. Як все було насправді – ми не знаємо. Та відомо одне – Жадан і Соловій більше не разом.



Соловій могла стати причиною для розлучення Жадана / Фото з соцмереж

TAYANNA

Виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) публічно зізналася, що багато років мала роман зі своїм колишнім продюсером Дмитром Клімашенком, який був одружений. Співачка пояснила, що їй тоді було лише 18 років й вона багато часу проводила з Клімашенком на роботі, то ж "це природно, що вони зблизилися".

Діма – циган, а у них припустимо багатоженство. З його дружиною Анікою ми прекрасно спілкувалися, можна сказати, дружили. Я її дуже поважаю, прислухалася до її порад, в тому числі кулінарних. Аніка неймовірно мудра жінка, і вона ставилася до нашого союзу з Дімою з погляду циганських традицій,

– пояснила Тетяна.

Зрештою Тетяна припинила ці стосунки, бо хотіла справжню сім'ю, а в Дмитра вона вже була.

Ми не будемо виправдовувати або засуджувати жінок, які свідомо обрали бути з чоловіком, у якого вже є дружина. Як можна зрозуміти з історії героїнь, у таких "лав сторі" бувають різні фінали – як щасливі, так і ні.