Лілі поділилася, що весілля ніколи не було мрією усього її життя. Водночас коли коханий освідчився, дівчина з радістю погодилася на цю романтичну пригоду.

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Перед весіллям Лілі та її наречений розумно все спланували. Закохані були готові йти на компроміси, аби кожен з них отримав позитивні враження від свята. Лілі поставила майбутньому чоловікові одну єдину вимогу: він не має за жодних обставин пхати торт їй в обличчя.

Водночас дотриматися цього одного єдиного правила для нареченого виявилося надто складно. Коли їй в обличчя запхали торт, Лілі просто розвернулася та пішла з весілля. А вже наступного дня вирішила подати на розлучення.



Інцидент з тортом зіпсував молодятам сімейне життя / Unsplash

Водночас рішення Лілі не підтримують ні її рідні, ні друзі. Всі вважають, що чоловікові варто дати другий шанс, бо загалом нічого страшного начебто не сталося. Однак Лілі ображена та обурена. Вона вважає, що чоловік навмисно зіпсував їй один з найкращих днів у житті.

Користувачі мережі радять дівчині прислухатися лише до себе та власних бажань.