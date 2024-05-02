Джина Морган – 76-річна жителька Північного Уельсу – була просто шокована, коли у фейсбуці їй написав "Роберт де Ніро". "Знаменитий актор" надсилав їй фотографії та активно пропонував придбати членські картки. Вони начебто мали вивести спілкування "Роберта" та Джини на новий рівень.

Зверніть увагу Діпфейк Ілона Маска видурив у жінки 50 тисяч доларів

Зокрема, мовилося, що після цього геніальний актор приїде до Джини додому.

Існує три типи членських карток… Я можу з'єднати вас з менеджером, який проконсультує, як можна їх отримати,

– писав "Роберт".

На щастя, Джина не встигла придбати диво-картки, які коштували 500 доларів. Її онучка Шеннон зауважила переписку бабусі з "де Ніро" й заявила бабусі, що це – не він. Джина була шокована тим, що мало не стала жертвою шахраїв.

Водночас Шеннон наголошує: навіть якби вона не спохопилася, бабуся все одно "не купилася б" на фейкового де Ніро. Особливо жінку насторожили фото актора у смокінгу. Вони виглядали неприродними.

Варто зауважити, що нещодавно жінка з Румунії постраждала від фейкового "Бреда Пітта". Він спершу зізнався леді у коханні, а згодом видурив у неї 1300 євро.